Gheorghe Hagi, Romanya Milli Takımı'nın başına geçiyor! İmza an meselesi

Efsane futbolcu, teknik direktörlük koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Sözleşme detayları belli oldu.

Romanya futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmek üzere. Mircea Lucescu'nun Türkiye mağlubiyeti sonrası görevinden ayrılmasının ardından Romanya Futbol Federasyonu, Hagi ile masaya oturdu ve prensipte anlaşmaya vardı. Rumen basınında yer alan haberlere göre, Hagi'nin sözleşme detayları da netleşti.

MAAŞ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!

Romanya basınının haberine göre, Hagi, Lucescu ile aynı maaşı alacak. Aylık 27 bin Euro'ya anlaşan Hagi'nin yıllık kazancı 324 bin Euro olacak. Ancak Hagi'nin sözleşmesinde dikkat çekici bonus maddeleri de bulunuyor. Romanya'nın EURO 2028'e katılması halinde Hagi 300 bin Euro, 2030 Dünya Kupası'na katılması halinde ise 500 bin Euro bonus kazanacak. Bu bonuslar, Hagi'nin yıllık maaşından bile daha yüksek bir meblağa denk geliyor.

Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu'nun Hagi ile yaptığı görüşmede, milli takımın geleceği ve hedefleri konusunda mutabakata vardığı belirtiliyor. Hagi'nin, Romanya futbolunu yeniden canlandırmak ve genç yetenekleri keşfederek milli takımı uluslararası arenada başarıya taşımak gibi önemli hedefleri olduğu ifade ediliyor.

Hagi'nin göreve gelmesiyle birlikte Romanya futbolunda yeni bir dönemin başlayacağına inanılıyor. Efsane futbolcunun tecrübesi ve vizyonu, milli takımın performansını olumlu yönde etkileyebilir. Taraftarlar da Hagi'nin göreve gelmesini büyük bir heyecanla bekliyor.

Gheorghe Hagi'nin Romanya Milli Takımı'nın başına geçmesi, ülke futbolu için önemli bir dönüm noktası olabilir. Tecrübeli teknik adamın performansı ve milli takıma katacağı değer merakla bekleniyor. Özellikle sözleşmesindeki yüksek bonuslar, Hagi'nin takımı başarıya taşıma motivasyonunu artıracak gibi görünüyor.