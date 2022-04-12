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Gheorghe Hagi'yi çıldırtan an! Stadı terk etti...

12.04.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsane futbolcularından ve UEFA Kupası'nın kazanılmasında başrollerden biri olan Gheorghe Hagi, ülkesi Romanya'da çok ilginç bir olaya imza attı. Farul Constanta'yı çalıştıran Hagi, maçın ardından adeta çılgına döndü ve basın toplantısını terk etti.

Gheorghe Hagi'yi çıldırtan an! Stadı terk etti...

Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi, flaş bir olayla gündeme geldi. Futbolculuk döneminde sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Hagi, teknik direktör kariyerinde yaptıklarıyla futbol dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Hagi'yi Romanya'da çıldırtan olayın detayları burada...

Romanya 1 Ligi takımlarından Farul Farul Constanta'nın teknik direktörlüğünü yapan Gheorghe Hagi, FC Arges Pitesti maçı sonrasında karşılaştığı manzara sonrasında adeta çılgına döndü.

SALONU TERK ETTİ

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Takımının 2-0 galip geldiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Gheorghe Hagi basın toplantısı için mikrofon karşısına geçti ancak karşısında az sayıda basın mensubu görmesiyle birlikte sinir küpüne döndü ve konuşma yapmadan salonu terk etti.

"BÖYLE YAPAMAZSINIZ!"

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Karşılaştığı durumun saygısızlık olduğunu vurgulayan Hagi, "Bu nedir? Bu şekilde olmaz, böyle yapamazsınız. Geldim, teşekkür ediyor ve gidiyorum." diyerek tepki gösterdi.

"ŞİMDİ Mİ GELİYORSUNUZ?"

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Stat çıkışında taraftarlara imza verirken bir grup gazetecinin kendisine doğru yaklaşmasına da sinirlenen Rumen çalıştırıcı, "Şimdi mi geliyorsunuz? Biz niçin buradayız? Lütfen biraz saygı gösterin" şeklinde sert bir çıkış daha yaptı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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