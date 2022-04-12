Gheorghe Hagi'yi çıldırtan an! Stadı terk etti...

Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi, flaş bir olayla gündeme geldi. Futbolculuk döneminde sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Hagi, teknik direktör kariyerinde yaptıklarıyla futbol dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Hagi'yi Romanya'da çıldırtan olayın detayları burada...

Romanya 1 Ligi takımlarından Farul Farul Constanta'nın teknik direktörlüğünü yapan Gheorghe Hagi, FC Arges Pitesti maçı sonrasında karşılaştığı manzara sonrasında adeta çılgına döndü.

SALONU TERK ETTİ

Takımının 2-0 galip geldiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Gheorghe Hagi basın toplantısı için mikrofon karşısına geçti ancak karşısında az sayıda basın mensubu görmesiyle birlikte sinir küpüne döndü ve konuşma yapmadan salonu terk etti.

"BÖYLE YAPAMAZSINIZ!"

Karşılaştığı durumun saygısızlık olduğunu vurgulayan Hagi, "Bu nedir? Bu şekilde olmaz, böyle yapamazsınız. Geldim, teşekkür ediyor ve gidiyorum." diyerek tepki gösterdi.

"ŞİMDİ Mİ GELİYORSUNUZ?"

Stat çıkışında taraftarlara imza verirken bir grup gazetecinin kendisine doğru yaklaşmasına da sinirlenen Rumen çalıştırıcı, "Şimdi mi geliyorsunuz? Biz niçin buradayız? Lütfen biraz saygı gösterin" şeklinde sert bir çıkış daha yaptı.

