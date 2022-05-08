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Ghezzal, röportaj verirken ağzından kaçırdı! Taraftarlar daha da çıldıracak...

08.05.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlılarda kazanılan ilk penaltı vuruşundan faydalanamayan Batshuayi eleştiri oklarının hedefinde. Maç sonunda 2. penaltı vuruşunu gole çeviren Ghezzal'dan flaş bir itiraf geldi.

Ghezzal, röportaj verirken ağzından kaçırdı! Taraftarlar daha da çıldıracak...
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Cezayirli yıldız, penaltı kaçıran Michy Batshuayi hakkında konuştu.

"BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYDİĞİM SÜRECE NEYİM VARSA SAHADA VERİYORUM"

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Rachid Ghezzal, "Burada olmak harika bir duygu. Taraftarların bu sevgisini ilk günden beri hissediyorum. Bu yüzden Beşiktaş formasını giydiğim sürece neyim varsa sahada veriyorum." Taraftarımız, her şeyin en iyisini hak ediyor. Maalesef, çok üzgünüz ki bugün kazanamadık. Her şeyi yapmaya çalıştık ama olmadı." ifadelerini kullandı.

"BELKİ BUNU BURADA SÖYLEMEMEM GEREKİYORDU AMA ARTIK SÖYLEDİM"

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Rachid Ghezzal, "Penaltı olduğu zaman atmak istedim ama Batshuayi sorumluluk almak istedi. Belki bunu burada söylememem gerekiyordu ama artık söyledim. Gol krallığına da oynadığı için sorumluluk aldı. Maalesef kaçırdı, bu normal. Futbolda olan şeyler. Batshuayi'nin kaçırması asla problem değil. Biz bir takımız." dedi.

"NEYSEKİ İKİNCİ PENALTIYI GHEZZAL ATTI"

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Batshuayi'nin penaltı kaçırmasını değerlendiren Ismael, "İki penaltı kaçırdıktan sonra bir sonraki penaltıyı atmak için bir sebep yok. Kenardan Ghezzal'a bağırdım," neyseki ikinci penaltıyı Ghezzal attı". "Transfer konusunda yapacak çok fazla işimiz var. Bu kulübe uygun doğru futbolcuları bulmak çok önemli. Bu konuda çok hassas olacağız" şeklinde konuştu.

BATSHUAYI'NİN FİŞİNİ ÇEKTİ! ''ÖNÜMÜZDEKİ SEZON..."

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Beşiktaş'ın gelecek sezonki planlaması hakkında konuşan Ismael, "Tutkuyla, arzuyla mücadele ettik, özellikle maçın son bölümlerinde harika baskılı oynadık. Maçın ikinci yarısının son 20 dakikasındaki gibi basan, mücadele eden bir Beşiktaş yaratmak istiyorum. Önümüzdeki sene işi bitirecek, gol atacak bir santrafora ihtiyacımız olacak. Bugün de gol olması gereken fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezon bahsettiğimiz bu kaliteye de sahip olmaya çalışacağız." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal Michy Batshuayi
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