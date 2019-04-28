Gianluigi Buffon Juventus'a dönüyor

İtalya Serie A’da 17 senelik Juventus kariyerini noktaladıktan sonra Fransız devi PSG’ye transfer olan Gianluigi Buffon, eski takımından yöneticilik teklifi aldı. İtalyan basınında yer alan haberde; Gigi Buffon'un PSG'den bu yaz ayrılmak istediği kaydedildi. Menajeri Silvano Martina'nın Fransız kulübüyle oyuncusunun geleceği hakkında konuşmalar yaptığı ve oyuncusunun kontratın biteceği 30 Haziran tarihinde ayrılacağını ilettiği belirtildi.

Bu doğrultuda sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 41 yaşındaki eldivenin, tıpkı Siyah-Beyazlılar’ın efsanesi Pavel Nedved gibi idareci olabileceği öğrenildi. Buffon’un da bu teklife sıcak baktığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.



