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Gianni Infantino FIFA başkanlık seçiminde tek aday olacak

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.02.2019 18:38 | Son Güncelleme

FIFA'nın 5 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde mevcut başkan Gianni Infantino, tek aday olarak girecek.

Gianni Infantino FIFA başkanlık seçiminde tek aday olacak

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 5 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Infantino, 5 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek 69. FIFA Kongresi'nde tek başkan adayı olarak yer alacak.

Infantino, 2016'da yapılan oylamada Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al-Halife, Ürdün Prensi Ali bin Al-Hüseyin ve eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Jerome Champagne'ı geçerek başkan seçilmişti.

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