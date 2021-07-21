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Giannis Antetokounmpo, Finaller MVP'si seçildi!

21.07.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, ekibinin Phoenix Suns'a karşı 104-98 galip geldiği ve şampiyonluğu kazandığı NBA Finalleri'nin 6. maçında 50 sayı atarak, Finaller MVP'si ödülünün sahibi oldu.

Giannis Antetokounmpo, Finaller MVP'si seçildi!

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, ekibinin Phoenix Suns'a karşı 104-98 galip geldiği ve şampiyonluğu kazandığı NBA Finalleri'nin 6. maçında 50 sayı atarak, Finaller MVP'si ödülünün sahibi oldu.

Bucks ekibi ilk çeyrekte hızlı bir şekilde 29-16 önde geçip ivmeyi erkenden yakalamış olsa da, Suns, ikinci çeyrekte 31 sayı bulup Milwaukee'yi yalnızca 13 sayıyla sınırlayarak sağlam bir karşılık verdi.

İkinci yarıda her iki takım da daha yüksek bir tempoyla oynadı. Üçüncü çeyrekte Bucks 35-30'luk bir skor üstünlüğü bularak, son çeyreğe Suns ile 77-77 eşit skorla girdi.

Bucks, maçın son dakikalarında daha iyi performans sergiledi ve Giannis Antetokounmpo'nun muhteşem oyunu ve Khris Middleton'ın kritik şutları, Bucks'ı büyük bir galibiyete ve takımın 50 yıl aradan sonraki ilk şampiyonluğuna taşıdı. Milwaukee, NBA tarihinde serinin ilk iki maçını kaybettikten sonra galip gelen dördüncü takım oldu.

Giannis kariyerinin en iyi performanslarından birini ortaya koyarak, 50 sayı, 14 ribaund ve 5 blokla maçı tamamladı. Khris Middleton 17 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynarken, Jrue Holiday 12 sayı, 11 ribaund ve 9 asist kaydetti. Brook Lopez 10 sayı, Bobby Portis ise benchten 16 sayılık bir katkı verdi.

Suns tarafında Chris Paul 26 sayı ve 5 asistle oynamış olsa da, bu çabaları Suns'ı zafere taşımaya yetmedi. Deandre Ayton 12 sayı, Devin Booker ise 19 sayı ile oynadı. Jae Crowder 15 sayı ve 13 ribaund ile double-double yaparken, Cameron Payne benchten 10 sayı ile katkı sağladı.

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NBA
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