GİBİ yeni sezon ne zaman başlayacak oldukça merak ediliyor. Yayınlandığı ilk günden beri oldukça ilgi gören dizinin en son üçüncü sezonu yayınlandı. Feyyaz Yiğit'in başrolde olduğu dizi EXXEN'in en iddialı yapımlarından biri oldu. Dizinin takipçileri yeni sezonun gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladılar. Peki GİBİ dizisi bitti mi, 4. sezon gelecek mi? EXXEN GİBİ yeni sezon ne zaman? İşte merak edilenler...

GİBİ DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN'de yayınlanan Gibi dizisi için yeni sezon gelecek mi merak konusuydu. Son olarak dizinin 3. sezonu, 21 Ekim- 23 Aralık tarihleri arasında yayınlanmıştı.İddialı yapımdan konuyla ilgili beklenen açıklama geldi.

Dizinin senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yazıyor. Başrollerini ise Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın paylaştıkları Gibi dizisinin 4. sezon çekimlerine başlandığı açıklandı. Setten bir fotoğrafla haberi izleyicilere duyuran diziye izleyiciler oldukça sevindi.

GİBİ DÖRDÜNCÜ SEZON NE ZAMAN?

Feyyaz Yiğit katıldıkları bir programda en fazla 4 sezon düşündüklerini açıklamıştı. Sevilen dizinin üçüncü sezonu 23 Aralık 2022'de yayınlanmıştı.

Dördüncü sezon çekimlerine başlanan Gibi dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Yapımdan dizinin yayın tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi.

