Gıda güvenirliği ve israfı eğitimlere 3 bin 338 öğrenci katıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2019 yılında 37 ilköğretim ve ortaöğretim kurumunda düzenlenen "Gıda Güvenilirliği ile Gıda İsrafı" konulu eğitimlere 3 bin 338 öğrencinin katıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “ Bakanlığımızın Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü talimatıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Okullarda Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" konulu eğitimler 2019 yılı planı dahilinde İlimizde tamamlanmıştır. Bu kapsamda İl Merkezinde Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünde görevli Gıda Mühendisleri Merve Söyler ve Kübra Özer tarafından, İlçelerimizde ise Gıda Kontrol Görevlileri tarafından 37 okulumuzda eğitim faaliyeti düzenlenmiştir. 2019 yılında gerçekleştirilen eğitimlere 3 bin 338 öğrenci katılım sağlamış olup, düzenlenen eğitimlerde güvenilir gıda, gıda hijyeni ve kişisel hijyen, gıda zehirlenmeleri ve önleme yolları, gıdalarımızı saklama koşulları, doğru ve dengeli beslenme, kahvaltının önemi, alışverişte ve okul kantinlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiği, gıda etiketi okur yazarlığı ve Alo 174 Gıda Hattının ne işe yaradığı ve nasıl kullanılması gerektiği konuları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır” İfadelerine yer verildi.