‘Gıda intoleransı testi’ ile beslenme haritasını çıkarmak mümkün

Samsun’da kılavuz kaptan olarak çalışan 60 yaşındaki Yusuf Kumaş, İç Hastalıkları Uzm. Dr. Gonca Aylin Tuhta’ya, ’gıda intoleransı testi’ yaptırdı. Testi yaptırdıktan sonraki süreci anlatan Yusuf Kumaş, adeta hayatının değiştiğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları Uzm. Dr. Gonca Aylin Tuhta’ya, gıda intoleransı testi yaptıran Yusuf Kumaş, bir ay sonra kendisinde oluşan değişimi anlattı. Ağrılarından kurtulduğunu söyleyen Kumaş, "Düzenli ve sağlıklı beslenme ile kilo verdim, adeta hafifledim" dedi.

Günde 3 ilaç içtiğini, bunun da ayda 90 ilaç yaptığını belirten Kumaş, "Bazı sağlık sorunlarımdan ötürü günde 3 ve üstü ilaç alıyorum, şimdi ilaç sayım 1’e düştü. Bu, Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gonca Aylin Tuhta’ya yaptırmış olduğumuz gıda intoleransı testi ile gerçekleşti. Doktorumun bana yaptığı muayene sonrası bu testi önerdi, kendisi güvendiğimiz başarılı bir isim. Bu test bir diyet programı değil beslenme şekli. Örnek vermek gerekirse besin olarak vücudumuza neler yarıyor, neler yaramıyor bunu ortaya çıkarıyor Gıda İntoleransı Testi. Bu testten sonra da benim vücuduma hangi besinler yarıyor, hangileri yaramıyor bunları öğrendim. Mesela tam buğday yaramıyor, dana ve koyun sütü yerine keçi sütü ve buna bağlı ürünlerin tüketilmesi gerektiğini öğrendim. Önceden bağırsak, mide gibi sağlık sorunlarım oluyordu. Vücudumun belli bir kısımlarım da ağrı ve kaşıntı hissediyordum. Çünkü bazı besinlerin bende alerji yaptığını da öğrendim. Bu besinleri artık tüketmiyorum. Test öncesinde gittiğim doktorlar bana yürüyüş ya da farklı ilaçlar öneriyorlardı. Bu da ilaçlarda farklı sağlık sorun çıkmasında neden oluyordu" diye konuştu.