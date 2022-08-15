İSTANBUL (AA) - Atawich Genel Müdürü Serhat Baldan, "Kurumların da insanlar gibi mizaçları ve muhtelif olaylar karşısında önceden programlanmış gibi görünen davranışları vardır. Atawich markasını biz, eli bol, sempatik, biraz egolu ancak iletişimi güçlü bir marka olarak konumlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atawich'ten yapılan açıklamaya göre, yoğun rekabet şartlarında işletmeler, birbirlerine karşı üstünlük sağlayarak ayakta kalabilmek için hem müşteriler hem de çalışanlar tarafından tercih edilebilir olmak zorunda kalıyor.

Günümüzde işletmeler farklı pazarlama ve yönetim hamlelerinde bulunarak kendi kimliklerini oluşturuyor, böylelikle kurumsal bir yapıya sahip olabilme özelliği taşıyorlar

Marka kurumsallık sürecinde işletmeler, işletme-paydaş ilişkilerde kendine has uygulamaları ile kurumun iç yapısını inşa etmiş oluyorlar. Oluşturulan bu kimlikler çalışanlarına ve müşterilerine yansıtılarak marka ve dış çevre çemberini oluşturuyor.

Çalışanların birbirlerine hitap şekillerinden, işletmenin yönetim felsefesine, imaj yönetiminden müşteri memnuniyeti politikasına kadar bu süreçlerin hepsi kurumsallaşmanın birer göstergesi haline geliyor.

Yiyecek-içecek sektörünün çalışan devir hızının yüksek ve müşteri talep esnekliğinin fazla olması gibi kendine has özelliklerinden dolayı hem çalışanlarının hem de müşterilerinin tatmin edilmesi oldukça önemli yere sahip bulunuyor.

Bu nedenle kurumsallaşma sürecini tamamlayan işletmelerin, çalışma şartları, insan kaynakları politikaları, müşteri ilişkileri yönetimi gibi uygulamalarla diğer işletmelere kıyasla daha fazla güven teşkil etmeleri mühim yer tutuyor.

Bu çerçevede gıda sektöründe kurumsallaşma markanın ömrünü uzatıyor.

- "Markamızın her sürecinde kurumsallaşmış güçlü bir altyapı ve kültürde olmasını sağlamaya çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atawich Genel Müdürü Serhat Baldan, markalarının kurumsallaşma adımlarını oldukça ciddiye aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurumlar genelde aynı karakteri bulunan canlı bir organizmaya benzetilebilir. Kurumların da insanlar gibi mizaçları ve muhtelif olaylar karşısında önceden programlanmış gibi görünen davranışları vardır. Bir kurum tıpkı bir insan gibi, cimri veya eli açık, sert veya yumuşak, atılgan veya temkinli, sulhçu veya saldırgan, girişimci veya içine kapanık, cesur veya korkak olabilir. Atawich markasını biz eli bol, sempatik, biraz egolu ancak iletişimi güçlü bir marka olarak konumlandırıyoruz."

Marka Kurucusu Ata Ghoutbi ise, "Markamızın her sürecinde kurumsallaşmış güçlü bir altyapı ve kültürde olmasını, yapılacak tüm işlerin prosedürlere bağlanarak sistematiğe sokulmasını, periyodik sonuçları belirtecek raporların tasarlanması, incelenmesi, takip edilmesi ve gerekli durumlarda süreçlerin geliştirilmesi ya da riskler karşısında çeşitli önlemlerin erkeden alınmasını sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Atawich kurumsallaşmış bir şirket kültürüne sahip bulunuyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, genel merkezinden, üretim tesisine, Türkiye'deki tüm şubelerinden Orta Doğu'daki mevcut işletmelerine ve Avrupa'da açılacak olan yeni şubelerine kadar Atawich kurumsallaşmış bir şirket kültürüne sahip bulunuyor.

Henüz 1 yıl içerisinde Ağustos 2022 itibarıyla, sadece İstanbul'da 20 şube açmayı başaran Atawich'in bu başarısının altında kurumsallık yatıyor.

"Mutlu Müşteri, Mutlu Çalışan ve Mutlu Franchise" mottosu ve "Lezzetli Bir Dev" sloganı ile sektöre farklı bir bakış kazandırmayı hedefleyen Atawich'in şu ana kadar kat ettiği yol, gelecekte Türkiye'nin önde gelen gıda markalarından birisi olabileceğini gösteriyor.

