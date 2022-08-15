YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Gıda sektöründe kurumsallaşma markanın ömrünü uzatıyor

Gıda sektöründe kurumsallaşma markanın ömrünü uzatıyor

15.08.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atawich Genel Müdürü Serhat Baldan: - "Kurumların da insanlar gibi mizaçları ve muhtelif olaylar karşısında önceden programlanmış gibi görünen davranışları vardır. Atawich markasını biz, eli bol, sempatik, biraz egolu ancak iletişimi güçlü bir marka olarak konumlandırıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Atawich Genel Müdürü Serhat Baldan, "Kurumların da insanlar gibi mizaçları ve muhtelif olaylar karşısında önceden programlanmış gibi görünen davranışları vardır. Atawich markasını biz, eli bol, sempatik, biraz egolu ancak iletişimi güçlü bir marka olarak konumlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Atawich'ten yapılan açıklamaya göre, yoğun rekabet şartlarında işletmeler, birbirlerine karşı üstünlük sağlayarak ayakta kalabilmek için hem müşteriler hem de çalışanlar tarafından tercih edilebilir olmak zorunda kalıyor.

Günümüzde işletmeler farklı pazarlama ve yönetim hamlelerinde bulunarak kendi kimliklerini oluşturuyor, böylelikle kurumsal bir yapıya sahip olabilme özelliği taşıyorlar

Marka kurumsallık sürecinde işletmeler, işletme-paydaş ilişkilerde kendine has uygulamaları ile kurumun iç yapısını inşa etmiş oluyorlar. Oluşturulan bu kimlikler çalışanlarına ve müşterilerine yansıtılarak marka ve dış çevre çemberini oluşturuyor.

Çalışanların birbirlerine hitap şekillerinden, işletmenin yönetim felsefesine, imaj yönetiminden müşteri memnuniyeti politikasına kadar bu süreçlerin hepsi kurumsallaşmanın birer göstergesi haline geliyor.

Yiyecek-içecek sektörünün çalışan devir hızının yüksek ve müşteri talep esnekliğinin fazla olması gibi kendine has özelliklerinden dolayı hem çalışanlarının hem de müşterilerinin tatmin edilmesi oldukça önemli yere sahip bulunuyor.

Bu nedenle kurumsallaşma sürecini tamamlayan işletmelerin, çalışma şartları, insan kaynakları politikaları, müşteri ilişkileri yönetimi gibi uygulamalarla diğer işletmelere kıyasla daha fazla güven teşkil etmeleri mühim yer tutuyor.

Bu çerçevede gıda sektöründe kurumsallaşma markanın ömrünü uzatıyor.

- "Markamızın her sürecinde kurumsallaşmış güçlü bir altyapı ve kültürde olmasını sağlamaya çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atawich Genel Müdürü Serhat Baldan, markalarının kurumsallaşma adımlarını oldukça ciddiye aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurumlar genelde aynı karakteri bulunan canlı bir organizmaya benzetilebilir. Kurumların da insanlar gibi mizaçları ve muhtelif olaylar karşısında önceden programlanmış gibi görünen davranışları vardır. Bir kurum tıpkı bir insan gibi, cimri veya eli açık, sert veya yumuşak, atılgan veya temkinli, sulhçu veya saldırgan, girişimci veya içine kapanık, cesur veya korkak olabilir. Atawich markasını biz eli bol, sempatik, biraz egolu ancak iletişimi güçlü bir marka olarak konumlandırıyoruz."

Marka Kurucusu Ata Ghoutbi ise, "Markamızın her sürecinde kurumsallaşmış güçlü bir altyapı ve kültürde olmasını, yapılacak tüm işlerin prosedürlere bağlanarak sistematiğe sokulmasını, periyodik sonuçları belirtecek raporların tasarlanması, incelenmesi, takip edilmesi ve gerekli durumlarda süreçlerin geliştirilmesi ya da riskler karşısında çeşitli önlemlerin erkeden alınmasını sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Atawich kurumsallaşmış bir şirket kültürüne sahip bulunuyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, genel merkezinden, üretim tesisine, Türkiye'deki tüm şubelerinden Orta Doğu'daki mevcut işletmelerine ve Avrupa'da açılacak olan yeni şubelerine kadar Atawich kurumsallaşmış bir şirket kültürüne sahip bulunuyor.

Henüz 1 yıl içerisinde Ağustos 2022 itibarıyla, sadece İstanbul'da 20 şube açmayı başaran Atawich'in bu başarısının altında kurumsallık yatıyor.

"Mutlu Müşteri, Mutlu Çalışan ve Mutlu Franchise" mottosu ve "Lezzetli Bir Dev" sloganı ile sektöre farklı bir bakış kazandırmayı hedefleyen Atawich'in şu ana kadar kat ettiği yol, gelecekte Türkiye'nin önde gelen gıda markalarından birisi olabileceğini gösteriyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Pakistan bayrağının renklerine büründüFatih Sultan Mehmet Köprüsü Pakistan bayrağının renklerine büründü
Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldüKahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü
Antalya'da 15 gün önce doğan üçüz buzağılar, biberonla besleniyorAntalya'da 15 gün önce doğan üçüz buzağılar, biberonla besleniyor

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:06
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:11
Yatsı
21:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazartesi

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Palladıum Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.