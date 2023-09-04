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Gıda zehirlenmesi yaşayan 70 kişi taburcu edildi

04.09.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra gıda zehirlenmesi ile hastaneye kaldırılan 70 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, mahalledeki camide düğün yemeği ikramı yapıldı. Tavuk, pilav ve nohudun yer aldığı yemeklerden yiyen vatandaşlar belirli bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı. Devrek Devlet Hastanesi’ne zehirlenme şüphesiyle başvuran 70 kişi tıbbi müdahalelerinin ardından taburcu edildi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ikram edilen yiyeceklerden numune alarak laboratuvara gönderdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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