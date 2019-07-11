Gönlünüz rahat edecek şekilde yemek yemek istiyorsanız, gıdalar üzerinde sıkça yapılan hileleri öğrenmeniz gerekir. İşte lezzetin ve sağlığın peşine düşmenize yardımcı olacak ipuçları.

Gıdalar üzerinde yapılan hileler nelerdir?

Bal Aldığınız bal donuyorsa hiç telaşa kapılmayın. Gerçek balın şekerlenmesi normaldir. Ancak dikkat etmeniz gereken ikinci nokta ise balın kaşıktan kesilmeden akmasıdır.

Süt ve süt ürünleri En çok gıda hilesi yapılan ürünlerin başında gelir. Bazı üretim yerlerinde yoğurdun kıvamını artırmak için un ya da nişasta ekleyebiliyorlar. Küflenen peynirler ise eritme peynirlerin yapımında kullanılabiliyor. Bu gibi hilelerin önüne geçebilmek için ucuz ve bilinmeyen markadalardan ya da açıkta satılan ürünlerden uzak durun.

Kırmızı et Bir kere etin rengi kahverengiye döndüyse ondan uzak durmalısınız. Taze etin rengi pembeye dönük olur. Bazı üreticiler yüzde yüz dana eti diye sattıkları ürünlere sakatat, at, tavuk veya eşek eti karıştırabiliyorlar. Bu ürünlerin açık rengini kapatıp pembeleştirmek için ise gıda boyası takviyesi yapılıyor. Aynı durum kıyma için de geçerlidir. Kıyma alacağınız zaman gözünüzün önünde taze etten çekilmesini isteyin.

Baharatlar Baharatlar da bu konuda nasibini alıyor. Baharat üretiminin pahalı ve zahmetli olması hilenin en temel iki sebebi olarak biliniyor. Örneğin toz bibere kırmızı renk vermek için kiremit tozu katıldığı söyleniyor.

Zeytinyağı Ne yazık ki zeytinyağının sahtesine rastlamamak mümkün değil. Zeytinyağı yapımında farklı tohumların yağları, yağ asitleri ve tekstil boyası gibi maddeler katılabiliyor. Kesinlikle güvendiğiniz markaların dışına çıkmayın. Özellikle yol kenarında satılan açık zeytinyağlardan uzak durun.