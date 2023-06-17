SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'ın transferi için her yolu denediği Mauro Icardi, Arabistan'dan gelen teklifler sonrası kararını verdi!

Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'ın transferi için her yolu denediği Mauro Icardi, Arabistan'dan gelen teklifler sonrası kararını verdi!

17.06.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Mauro Icardi ülkesine dönerken, hem attığı goller hem de karakteriyle taraftarın gönlüne taht kuran Arjantinli yıldız için tüm imkanlar seferber ediliyor. Icardi için Arabistan'dan da astronomik teklifler gelmeye devam ederken, golcü oyuncu Arap kulüplerine kapıyı kapattı. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Fransız devi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi takımda tutabilmek adına her yol denenirken, golcü oyuncunun tek talibi Galatasaray değil...

Attığı gollerle birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran yıldız oyuncu için Arap kulüpleri de devreye girerken Başkan Dursun Özbek konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın, Suudi Arabistan'da ödenen paralarla yarışması mümkün değil. Icardi'nin Galatasaray'da oynamasını teşvik edecek husus, Galatasaray camiasının büyüklüğü. Suudi Arabistan'daki bir takımın camiası nedir, ne kadardır? Galatasaray, bambaşka bir yer." ifadelerini kullanmıştı.

ASTRONOMİK TEKLİF

1244527331

Geçtiğimiz günlerde Icardi için Suudi Arabistan'dan devasa bir teklif geldiği öne sürülürken, Arjantinli yıldıza bir Suudi kulübü bonuslarla birlikte 100 milyon euroyu bulan bir teklif hazırladığı Suudi ekibi, Icardi'ye yıllık 25 milyon eurodan 3 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtilirken teklifin bonuslarla birlikte toplamda 100 milyon euroya olduğu iddia edilmişti.

KARARI ORTAYA ÇIKTI

transfer-haberi-mauro-icardi-son-noktayi-koydu-iste-yeni-sezon-karari-1686908326218

Suudi kulübünün PSG ile de anlaştığı söylenirken Mauro Icardi ve menajeri Wanda Nara'nın kararının beklendiği ifade edilirken, Icardi'nin çok beklenen kararı ortaya çıktı.

ICARDI'DEN ARAP KULÜPLERİNE RED!

mauro-icardi-ile-wanda-nara-buyuk-iddia-1663604952-25-x750

343 Digital'in haberine göre; Arjantinli yıldız Arabistan'dan gelen teklifler sonrası yaptığı açıklamada "Ben Arabistan'a gidecek kadar kariyerimin sonunda değilim, parayı da tercih etmiyorum." ifadelerini kullandı. Icardi'nin eşi Wanda Nara da Arabistan'dan gelen teklifler sonrası "Mauro, önümüzdeki sezon Avrupa'da kalacak. Arabistan'da yaşayamayız." dediği biliniyordu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erden Timur'dan Mauro Icardi için net cevap!Erden Timur'dan Mauro Icardi için net cevap!
Icardi'nin Galatasaray'da kalmak için tek şartı belli oldu!Icardi'nin Galatasaray'da kalmak için tek şartı belli oldu!
Arda Güler'in annesi paylaştı, taraftar ayaklandı!Arda Güler'in annesi paylaştı, taraftar ayaklandı!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika arabistan galatasaray icardi sezon kulübün

En Çok Okunan Haberler

Bakan böyle tepki gösterdi! Sosyal medyada gündem olan fotoğraf

Bakan böyle tepki gösterdi! Sosyal medyada gündem olan fotoğraf

A Milli Takım, Letonya'da liderliğe yürüdü!

A Milli Takım, Letonya'da liderliğe yürüdü!

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Türkiye' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Türkiye' açıklaması

Arda Güler gol bile atmadan milli formayla tarihe geçti!

Arda Güler gol bile atmadan milli formayla tarihe geçti!

Cengiz Ünder'in gol sevinci sosyal medyada gündeme oturdu!

Cengiz Ünder'in gol sevinci sosyal medyada gündeme oturdu!

Kuntz'dan 90+5'te gelen gole dikkat çeken tepki

Kuntz'dan 90+5'te gelen gole dikkat çeken tepki

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.