Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'ın transferi için her yolu denediği Mauro Icardi, Arabistan'dan gelen teklifler sonrası kararını verdi!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Fransız devi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi takımda tutabilmek adına her yol denenirken, golcü oyuncunun tek talibi Galatasaray değil...

Attığı gollerle birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran yıldız oyuncu için Arap kulüpleri de devreye girerken Başkan Dursun Özbek konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın, Suudi Arabistan'da ödenen paralarla yarışması mümkün değil. Icardi'nin Galatasaray'da oynamasını teşvik edecek husus, Galatasaray camiasının büyüklüğü. Suudi Arabistan'daki bir takımın camiası nedir, ne kadardır? Galatasaray, bambaşka bir yer." ifadelerini kullanmıştı.

ASTRONOMİK TEKLİF

Geçtiğimiz günlerde Icardi için Suudi Arabistan'dan devasa bir teklif geldiği öne sürülürken, Arjantinli yıldıza bir Suudi kulübü bonuslarla birlikte 100 milyon euroyu bulan bir teklif hazırladığı Suudi ekibi, Icardi'ye yıllık 25 milyon eurodan 3 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtilirken teklifin bonuslarla birlikte toplamda 100 milyon euroya olduğu iddia edilmişti.

KARARI ORTAYA ÇIKTI

Suudi kulübünün PSG ile de anlaştığı söylenirken Mauro Icardi ve menajeri Wanda Nara'nın kararının beklendiği ifade edilirken, Icardi'nin çok beklenen kararı ortaya çıktı.

ICARDI'DEN ARAP KULÜPLERİNE RED!

343 Digital'in haberine göre; Arjantinli yıldız Arabistan'dan gelen teklifler sonrası yaptığı açıklamada "Ben Arabistan'a gidecek kadar kariyerimin sonunda değilim, parayı da tercih etmiyorum." ifadelerini kullandı. Icardi'nin eşi Wanda Nara da Arabistan'dan gelen teklifler sonrası "Mauro, önümüzdeki sezon Avrupa'da kalacak. Arabistan'da yaşayamayız." dediği biliniyordu.



