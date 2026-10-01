Cristiano Ronaldo'yu çıldırtan Rafael Leao kararı!

UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç karşısında süre bulamayan ve Jorge Jesus'un Danimarka maçında da ilk 11'de düşünmediğini açıklamasıyla iplerin koptuğu Portekiz Milli Takımı'nda olaylar durulmuyor. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada federasyon başkanı ile görüştükten sonra kamptan ayrıldığını duyuran Cristiano Ronaldo'nun kararı futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı. Jesus'un "Hiçbir oyuncu kararımı değiştiremez" şeklindeki sert sözlerinin ardından yaşanan ayrılığın etkileri sürerken, kadroda hemen yeni bir düzenlemeye gidildi.

7 NUMARALI FORMA RAFAEL LEAO'DA

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun kampı terk etmesinin ardından milli takımdaki dengeler değişti. Galler ve Norveç karşılaşmalarında 17 numaralı formayı giyen Rafael Leao, perşembe günü oynanacak Danimarka mücadelesinde efsanevi 7 numaralı formayı sırtına geçirecek.

JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI KRİZİ TETİKLEDİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Danimarka maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında net ifadeler kullanmıştı. Ronaldo'ya maçlarda forma şansı bulamayacağını net bir şekilde ilettiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, kararlarının arkasında durduğunu vurgulamıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ronaldo'nun kamptan ayrılması ve 7 numaralı formanın devredilmesi, Portekiz futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.