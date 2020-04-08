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Gigi Datome: Basketbolu özlemiyorum

BASKETBOL HABERLERİ  | 08.04.2020 07:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Gigi Datome, İtalyan La Gazzetta'ya verdiği röportajda basketbolu özlemediğini söyledi.

Gigi Datome: Basketbolu özlemiyorum

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Gigi Datome, ülkesinin en büyük yayın organlarından La Gazzetta'ya Instagram röportajı verdi.

Datome karantina günlerinde evinde iyi zaman geçirdiğini ve basketbolu şimdilik özlemediğini belirttiği açıklamasında, "Basketbolu özlediğimi söyleyemem. Çünkü gitarım ve kitaplarım yanımda. Bir de sosyal medyada güzel zaman geçiriyorum. Evinde olan diğer insanlarla konuşarak arkadaşlıklar ediniyorum" diye konuştu.

"GELECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Datome geçtiğimiz gün verdiği röportajfa ise sarı lacivertli takımdaki geleceği ile ilgili henüz plan yapmadığını belirterek, "Şu andaki mevcut durumda, Fenerbahçe ile devam edecek miyim, Olimpiyatlar öncesi nerede olurum, bunu düşünmüyorum çok fazla. Gelecek sezon bu kriz nedeniyle herkes için çok farklı olacak. Spor artık aynı olmayacak. Salonlar acil durum yatakları ile dolduruldu ve bu acil durumda ötesini düşünmek çok zor" şeklinde konuşmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Gigi Datome Fenerbahçe Beko Türkiye Basketbol Ligi

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