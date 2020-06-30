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Gigi Datome'nin yeni takımı Olimpia Milan oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Gigi Datome, İtalya'nın Olimpia Milano takımına transfer oldu. Tecrabeli oyuncu yeni takımıyla 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Gigi Datome'nin yeni takımı Olimpia Milan oldu

Fenerbahçe Beko Basketbol ile yolları ayrılan İtalyan oyuncu Luigi Datome, ülkesinin Olimpia Milano takımına transfer oldu. Olimpia Milano sosyal medya hesabından Datome'nin resmini paylaştı ve birlikte etiketini kullandı. Resmi siteden ise 33 yaşındaki deneyimli forvet ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Datome, Fenerbahçe ile devam eden sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti. 2013'ten bu yana ülkesine dönen 32 yaşındaki basketbolcu, Instagram hesabından Fenerbahçe'ye teşekkür ederken şu ifadeleri kullanmıştı;

"Fenerbahçe oyuncusu olarak yaptığım ilk paylaşımı tekrar okudum, 5 yıl önceydi. Mümkün olan en üst seviye ve hedefler için oynamak, takımımın alacağı sonuçlara en iyi şekilde katkı vermek istiyordum. Geride kalan 5 yıl hepsini kapsadı. Hem de en yoğun ve tatminkar şekilde... Yalnızca 9 kupa, peş peşe 4 Final Four ve elbette 2017 yılındaki Avrupa Ligi şampiyonluğu açısından değil. Sadece aldığımız keyif ve beni her zaman çocukları ve gurur kaynakları gibi hissettiren sevgili taraftarlarımıza yaşattıklarımız açısından da değil. Ama asıl olarak, buraya ilk geldiğim andan itibaren hissettiğim aidiyet duygusu olarak... Fenerbahçe'ye, İstanbul'a ve hatta Türkiye'ye ait her mutlululuğu, her başarıyı ve her tatmini benimmiş gibi hissettim. Çünkü Fenerbahçe, İstanbul ve Türkiye benim bir parçam oldu."


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