Gigi Hadid doğumdan 6 ay sonra podyumda

Bir yandan hamilelik bir yandan da pandemi yüzünden mesleğine uzun süre ara veren Hadid, geri dönüş mutluluğunu ve heyecanını da gizlemedi.

MİLANO MODA HAFTASI'NDA

Gigi Hadid, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Versace defilesinde görev aldı. Koronavirüs önlemlerinin üst düzeyde olduğu defilede Hadid'in yanı sıra kardeşi Bella Hadid ve Irina Shayk'ın da aralarında bulunduğu bir grup model de podyuma çıktı.



SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Hadid, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarda hem defileden çekilen fotoğraflara yer verdi hem de hazırlık sürecine. 25 yaşındaki Hadid, bu markanın etkinliğinde yer almanın üstelik de verdiği aradan sonra mesleğine dönmenin mutluluğunu yansıttı.

GÜVENLİ ORTAM VURGUSU

Sağlıklı olduğu ve çalıştığı için mutlu olduğunu ifade eden Hadid, defilenin çekimlerinin yapıldığı ortamdan da söz etti. Model, çalışma ortamlarının virüs açısından güvenli olduğunu, görev alan herkesin testinin yapıldığını da ekledi.

SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Gigi Hadid, bu defile çekimi için şubat ayının son günlerinde sarı saçlarını bakır rengine boyattı. Bu sırada çekilen bir videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.



ALTI AY ÖNCE ANNE OLDU

One Direction grubuyla ünlenen sonra da kariyerine solo olarak devam eden Zayn Malik ile ilişkisinden altı ay önce anne oldu Hadid. Malik ve Hadid uzun süre kızlarının yüzünü sosyal medya takipçilerine göstermedi.

