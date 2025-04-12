Uzaklaştırma kararını hiçe sayıp, Danla Bilic'i darp etmişti... Eski sevgili Berk Çetin hakkında yeni karar

Ekol TV’nin haberine göre, sosyal medya fenomeni Danla Bilic’e uyguladığı şiddetle gündeme gelen eski sevgilisi Berk Çetin tutuklandı. Uzaklaştırma kararını defalarca ihlal eden ve son olarak Bilic’e spor kulübünde tokat atan Çetin’in, kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildiği bildirildi. Savcılık, kadına karşı basit yaralama suçuna ilişkin kuvvetli deliller bulunduğuna dikkat çekti.
Savcılık, Berk Çetin yürütülen soruşturma kapsamında üzerine atılı kadına karşı basit yaralama eylemini gerçekleştirdiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunduğuna dikkat çekti.
Savcılığın Berk Çetin hakkında tutuklama talebi içeren sevk yazısında, Danla Bilic’in daha önceden şiddet gördüğü yönünde şikayetlerde bulunduğu ve bu şikayetler nedeniyle İstanbul Aile Mahkemesi’nin 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren tedbir kararı verdiği hatırlatıldı.
Öte yandan şüpheli Berk Çetin’in 11 Nisan günü saatb15.30 sıralarında Danla Bilic’in bulunduğu spor kulübüne gittiği ve burada taraflar arasında kısa bir konuşma gerçekleştiği ifade edildi. Berk Çetin’in burada diğer müşterilerin önünde Danla Bilic’e iki defa tokat attığı ve Bilic’in bu nedenle şikayetçi olduğu savcılık yazısında ifade edildi.
Savcılık Berk Çetin’in alınan beyanı, Aile Mahkemesi’nin kararına uymaması ve yaralama suçunu işlemesi ve alacağı muhtemel ceza dikkate alındığında kuvvetli kaçma şüphesi bulunması gerekçeleriyle Çetin’i tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
Berk’in alınan beyanı ve alacağı muhtemel ceza dikkate alındığında kaçacağı veya saklanacağına dair kuvvetli şüphenin olduğu kaydedildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum