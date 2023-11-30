Gigi Hadid İsrail paylaşımıyla tepki çekti! Paylaşımı silip açıklama yaptı

İsrail-Filistin çatışmasında ilk günden itibaren paylaşımlar yaparak ölüm tehditleri bile alan Gigi Hadid, son mesajıyla tepki çekmişti.

Hadid'in paylaşımında "İsrail, dünyada çocukları savaş esiri olarak tutan tek ülkedir" diye yazdı. Mesaja, "12 yaşındayken İsrail işgali tarafından kaçırıldığı" açıklanan Ahmed Almanasra adlı çocukla ilgili bir infografik eşlik ediyordu. Grafik, çocuğun hücre hapsinde tutulduğunu iddia ederken, "Yüzlerce Filistinli çocuk İsrail hapishanelerinde tutuklu ve acı çekiyor" ifadeleri yer almıştı.

Cumartesi günü yaptığı ve daha sonra sildiği paylaşım sonrası Amerikalı müzik yapımcısı Scooter Braun ve İsrailli model Bar Refaeli, Hadid'i topa tuttu.

AÇIKLAMA GELDİ

28 yaşındaki model, "Filistin asıllı biri olarak, Gazze'den gelen haberleri ve görüntüleri görmek çok acı verici. Filistinlilerin çektiği ve çekmeye devam ettiği zorlukları gösteren gerçek hikayeleri paylaşmak, benim için çok önemli ama geçtiğimiz hafta sonu hesabımda yayınlamadan önce yeterince düşünmediğim bir paylaşım yaptım" dedi.



Model "Maalesef yanlış bir örnek kullandım ve bundan pişmanlık duyuyorum. Amacım insan haklarına vurguda bulunmaktı. Yahudiler de dahil olmak üzere hiçbir insana zarar vermek DOĞRU DEĞİL" dedi.





