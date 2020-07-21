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Gilead Sciences Türkiye’den, Almanya’ya önemli transfer

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.07.2020 11:00 | Son Güncelleme

Gilead Sciences Türkiye’den, Almanya’ya önemli transfer

İSTANBUL (AA) - Gilead Sciences Türkiye Finans Direktörü Can Kil, Gilead Sciences Almanya Kıdemli Finans Direktörlüğü görevine atandı.

Gilead Sciences’dan yapılan açıklamaya göre, 2016 yılından bu yana Gilead Sciences Türkiye Finans Direktörlüğü görevini sürdüren Can Kil, Gilead Sciences Almanya’ya Kıdemli Finans Direktörü olarak atandı. Can Kil, bu görevi yaklaşık 3 aydır vekaleten yürütüyordu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Can Kil, Sabancı Üniversitesi’nde İşletme ve Endüstri Mühendisliği alanlarında çift yüksek lisans yaptı. İş hayatına 2005 yılında otomotiv sektöründe başlayan Kil, 2010 yılında ilaç sektörüne geçiş yaptı.

Can Kil, 2016 yılında Finans Direktörü olarak Gilead Sciences Türkiye ailesine katıldı. Gilead Sciences Türkiye Finans Direktörü olarak üstlendiği görev ve sorumluluklara ek olarak, 2017 yılında Gilead Yunanistan Finans Direktörlüğü’nü de 6 ay süreyle üstlendi.

2018 ve 2019’da 10 ay süreyle Gilead’da Türkiye, Portekiz, Polonya, Yunanistan, Rusya, Orta Doğu, Çekya ve Slovkya’nın dahil olduğu 2. Bölge’nin Finans Direktörlüğü görevini başarıyla yürüttü.

Temmuz ayından itibaren ise yaklaşık 5 aydır vekaleten yürüttüğü Almanya Gilead Sciences Kıdemli Finans Direktörlüğü görevine resmen atandı.

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