Gilead Türkiye’den hepatit B konusunda farkındalığı artıran internet sitesi

İSTANBUL (AA) - Gilead, hepatit B konusunda farkındalık yaratmak, toplumsal bilinci artırmak, düzenli tedavi ve sağlık kontrollerinin önemine dikkati çekmek için başlattığı "HEP VAR" kampanyası kapsamında hepvar.org internet sitesini hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gilead’ın başta hepatit B hastaları ve hasta yakınları olmak üzere tüm toplumu bilinçlendirmek üzere hayata geçirdiği hepvar.org web sitesini ziyaret edenler, hepatit belirtileri, türleri, test ve tedavi süreçleri gibi temel bilgilerin yanı sıra hepatit B hakkında en çok merak edilen soruların yanıtlandığı hekim videoları, tanı konan hastaların deneyimleri, hepatit B ile yaşama dair blog yazıları gibi pek çok bilgilendirici içeriğe ulaşabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Toros Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye’de ve dünyada milyonlarca insan hepatit B virüsü ile yaşamasına rağmen pek çoğu virüsü taşıdıklarının farkında değil ve bu nedenle çok sayıda insan enfekte olma riski ile karşı karşıya. HEP VAR kampanyası ile bu riski en aza indirmek için hepatit B taşıyıcılarına hastalığın önemini hatırlatmayı, hepatit B tanısı almış bireylere ise düzenli tedavi ve hekim kontrolü ile sağlıklı bir yaşam sürebileceklerine yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. hepvar.org web sitesi, hepatit B hakkında tüm merak edilenleri öğrenmek ve doğru bilgiye ulaşmak için güvenilir bir bilgi kaynağı olacak.”

