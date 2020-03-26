Ginobili'den sosyal mesafe mesajı

Ginobili, takipçilerinden COVID-19'u kontrol altına almaya yardımcı olmak için gerekli olan sosyal mesafe direktiflerine uymalarını rica etti:

"Lütfen arkadaşlarım, #SocialDistance'ı uygulamaya devam edin. Bu durumu iyileştirmenin tek kanıtlanmış yolu bu. Daha iyi hale gelmeden daha da kötüleşecek ama alternatifimiz yok! Hadi yapalım şunu!"

Manu, tweet'in İspanyolca çevirisini de paylaştı. Ginobili, 2002-18 sezonları arasında, 15 sezon boyunca Spurs'un kilit üyesi olarak dört şampiyonluk kazanmıştı.

