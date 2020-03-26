SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Ginobili'den sosyal mesafe mesajı

Ginobili'den sosyal mesafe mesajı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 26.03.2020 12:28 | Son Güncelleme

San Antonio Spurs efsanesi Manu Ginobili, NBA'i ve dünyayı askıya alan koronavirüs salgını hakkında bazı düşüncelerini paylaştı.

Ginobili'den sosyal mesafe mesajı

Ginobili, takipçilerinden COVID-19'u kontrol altına almaya yardımcı olmak için gerekli olan sosyal mesafe direktiflerine uymalarını rica etti:

"Lütfen arkadaşlarım, #SocialDistance'ı uygulamaya devam edin. Bu durumu iyileştirmenin tek kanıtlanmış yolu bu. Daha iyi hale gelmeden daha da kötüleşecek ama alternatifimiz yok! Hadi yapalım şunu!"

Manu, tweet'in İspanyolca çevirisini de paylaştı. Ginobili, 2002-18 sezonları arasında, 15 sezon boyunca Spurs'un kilit üyesi olarak dört şampiyonluk kazanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Federer'den 1 milyon dolar yardımFederer'den 1 milyon dolar yardım
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
san antonio spurs Manu Ginobili NBA

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

'Bize göre ligler bitmiştir'

'Bize göre ligler bitmiştir'

Mustafa Cengiz'in test sonucu çıktı

Mustafa Cengiz'in test sonucu çıktı

Marcelo Saracchi'yi rahatlatan haber

Marcelo Saracchi'yi rahatlatan haber

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Schumacher ailesinde koronavirüs alarmı!

Schumacher ailesinde koronavirüs alarmı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Milli sporcumuz karantina altına alındı

Milli sporcumuz karantina altına alındı

Arkasspor tur şansını zora soktu

Arkasspor tur şansını zora soktu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ginobili'den sosyal mesafe mesajı

Ginobili'den sosyal mesafe mesajı

Zehra Köse: Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal

'Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal'

Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım

Federer'den 1 milyon dolar yardım

Conor McGregor'dan koronavirüs ile mücadele için dev bağış!

Conor McGregor'dan 1 milyon avroluk yardım!

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: Kızlarımız tarih yazmaya devam edecek

'Kızlarımız tarih yazmaya devam edecek'

Koronavirüs (Covid-19): Japon bakan, 'Virüs yüzünden Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelenebilir' dedi

Koronavirüs (Covid-19): Japon bakan, 'Virüs yüzünden Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelenebilir' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.