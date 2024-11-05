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Giovanni van Bronckhorst'tan basın toplantısında kadro itirafı: Bir transfer dönemi daha gerekiyor... Ciro Immobile'nin sakatlığı ne olacak?

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
05.11.2024 16:34
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UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş, taraftarının önünde Malmö ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. Kış transfer döneminde takıma takviye yapmak istediklerini dile getiren Hollandalı teknik adam, Kasımpaşa karşısında sakatlanan Ciro Immobile yerine kimin oynayacağına açıklık getirdi.

Giovanni van Bronckhorst'tan basın toplantısında kadro itirafı: Bir transfer dönemi daha gerekiyor... Ciro Immobile'nin sakatlığı ne olacak?

Avrupa'da sezona istediği gibi başlayamayan ancak son Lyon maçında deplasmandan üç puan ile dönen Beşiktaş, dördüncü hafta mücadelesinde İsveç'in Malmö takımını konuk edecek. Kritik maç öncesinde siyah - beyazlıların teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İÇERDE OYNADIĞIMI TÜM MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ"

1-Eyüpspor

"4. maçımızı oynayacağız. Lyon deplasmamında galip gelmemiz çok önemliydi. İçeride oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. İçerde oynadığımız tüm maçları kazanmak istiyoruz ki ileriki turlara katılmanın temellerini atabilelim. Özellikle cumartesi gününden sonra da bir reaksiyon vermek istiyoruz."

"IMMOBILE MAALESEF YOK"

2-Gaziantep

"Ciro Immobile maalesef yok. Sistemi değiştirmeyeceğim. Biz olan oyuncularımızla oynayacağız. Mustafa, Semih ve hatta Rafa da forvet pozisyonunda oynayabilir. Rafa Lyon maçının son bölümünde bu bölgede oynadı. Futbolcuları kendilerini rahat hissettikleri bölgelerde oynatmak isteriz. Rafa da on numara pozisyonunda kendini rahat hissediyor ama bizim için gerekirse ekstra bir opsiyon olabilir."

"PAULISTA VE RASHICA KADRODA OLACAK"

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"Paulista ve Rashica takımla antrenmanlara çıktılar. İkisi de yarın kadroda olacak ama ilk 11'i yarın göreceğiz."

"KASIMPAŞA MAÇINDAKİ YANLIŞLARIMIZI KONUŞTUK"

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"Her maçın kendi hikayesi oluyor. Mağlubiyetleri analiz ediyoruz. İyi oynayıp kaybedebilirsiniz, kötü oynayıp kazanabilirsiniz. Son bir ayda sakatlıklar yaşadık ama benin aklımda kalan her zaman son maç olur. Kasımpaşa maçı, G.Saray maçına göre farklı bir maç oldu. Lyon'a karşı önemli bir galibiyet almıştık, yarın da kazanarak 6 puana ulaşmak istiyoruz. Kasımpaşa maçında neleri yanlış yaptığımızı çok konuştuk. Benim için önemli olan kendi normal oyunumuza dönmek. Yarın 1. dakikadan itibaren galip gelme isteğini göstermemiz en önemlisi. Bunları da takımla konuştuk."

"BİR TRANSFER DÖNEMİ DAHA GEREKİYOR"

3-Kasımpaşa

"Çok işimiz olduğunu ilk günden biliyordum. Bu işler kolay değil. Doğru yerlerin tespit edilmesi ve bütçeniz olması gerekiyor. Kadroyu inşa ederken bir transfer sezonunu geride bıraktık. Bu süre zarfında iyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Ama hala hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor. Herkes alternatif ister. Birçok konu transfer için bizi sınırlandırdı. Kış transfer dönemi bittiğinde daha güçlü bir kadro kurmayı hedefliyoruz. Bütün herkesin de istediği elbette bu."

"PAULISTA'NIN İLK 11'DE OLUP OLMAYACAĞINA YARIN KARAR VERECEĞİZ"

1-Eyüpspor

"Paulista takıma döndü, yarın bizimle olacak. İlk 11'de olup olmayacağına yarın karar vereceğiz. Başlayabilirim. Bunu düşünmek için bir gece daha var önümde. Rashica'nın geri dönmüş olmasından da mutluyum."

"İYİ OYNAMADIĞIMIZ TEK MAÇ AJAX MAÇIYDI"

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"Biz bu grup aşamasının ilk üç maçında üç iyi takımla karşılaştık. İyi oynamadığımız tek maç Ajax maçıydı ve tenilgiyi hak ettik. Hedefimiz gruptan çıkmak, bu yoldayız. Yarın iç saha avantajımız olacak. Ne yazıkki Maccabai Tel Aviv maçını içeride oynayamayacağız."

"IMMOBILE MİLLİ ARADAN SONRA TAKIMA DÖNECEKTİR"

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"Oyuncularımıza dikkat etmemiz en önemli konu. Rashica milli takımdan sakat döndü. Paulista bir pozisyonda kontra atağı önlemek isterken sakatlandı mesela. Ciro Immobile daha önceden sakatlığı olan bir bölgeden sakatlık yaşadı. Milli aradan sonra takıma dönecektir. En ufak bir sakatlıkta bile oyuncularımıza dikkat etmek zorundayız."

"SON MAÇLARDA YEDİĞİMİZ GOLLERDEN DOLAYI MUTSUZUM"

2-Gaziantep

"Son iki maçta yediğimiz golleden dolayı defans sistemini değiştirmek gibi bir düşüncem yok. Son maçlarda yediğimiz gollerden dolayı ben de mutsuzum. Oyuncularımla da konuştum ama onlar da insan. Başarılı olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Futbol komplike bir oyun. Sahada her şey bir akış içinde gittiğinde basit görünebilir ama öyle değil. Yarın fiziksel olarak güçlü ve sezonu bitmek üzere olan şampiyon bir takıma karşı oynayacağız. Puanlar almak için elimizden geleni yapacağız. Şu anda odaklandığımız tek şey bu."

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avrupa ligi beşiktaş malmö
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