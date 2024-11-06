Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri: Kalitesini biliyoruz!

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü maçında Beşiktaş, sahasında Malmö'yü 2-1mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah - beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, galibiyetin ardından açıklamalar yaptı.

''CANAVAR GİBİ DEFANS YAPTIK''

Galibiyeti değerlendiren van Bronckhorst, ''Bizim için önemli bir galibiyet. Birçok açıdan önemli, 3 puana ihtiyacımız vardı. 6 puana ulaştık. Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık.'' dedi.

''GURURLU VE MUTLUYUZ''

Açıklamalarına devam eden Bronckhorst, ''Devamlılık ve istikrar lazım. Cumartesi ve bugün arasında fark var. Çok fazla oyuncu geldi. Bunların da adaptasyonu gerekiyor. Bizim amacımız her zaman gelişmek. Bugünden dolayı mutlu ve gururluyuz.'' sözlerini sarf etti.

''OYUNCULARIMIZ GERİ DÖNÜYOR''

Galibiyette bütün oyuncularının iyi oynadığını dile getiren Hollandalı teknik adam, ''Paulista, bugün iyi oynadı. Rashica, süre buldu. Oyuncularımız geri dönüyor. Pazar günü de umarım bu bölümü iyi bir şekilde bitiririz. Ondan sonra da oynayacağımız Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Bugün birçok oyuncumuz iyi oynadı, kendi çıtalarına yaklaştılar. Böyle iyi oynadığınızda da kazanıyorsunuz maçları.'' ifadelerini kullandı.

SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ

Maçtaki farkı 2'ye çıkartan golü kaydeden genç futbolcu Semih Kılıçsoy hakkında ise Hollandalı, ''Semih'in kalitesini biliyoruz. Ciro'nun olmadığı ilk maçı oynadık. Semih, iyi bir iş çıkardı. İkinci yarıda daha tehlikeliydi. Attığı gol de kendi gücünden geliyor. Çok iyi performans gösterdi. Kendisiyle çok konuşuyoruz. Gelişiyor. Bugün onun için önemliydi, gol attığı için de mutluyum.'' diyerek açıklamalarını sonlandırdı.