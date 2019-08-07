Giray Bulak'tan 'Yusuf Yazıcı' yorumu

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Bulak, "İlk maçımız ayın 17’sinde Osmanlıspor ile Ankara’da oynanacak. İkinci maçımızı evimizde oynayacağız Adana Demirspor ile daha sonra Erzurumspor’a konuk olacağız. Umarım bu 3 maçın sonucu bizim için başarılı ve iyi olur" diye konuştu.

Yeni transferler konusunda da bilgiler veren Bulak, 2 mevkiye daha transfer yapmak istediklerini belirterek, "Transfer sezonu bitene kadar 4-5 oyuncu daha almayı düşünüyoruz. Eksik olan bazı bölgelerimiz var. Daha santraforu oturtamadık. Sol tarafta ve savunmada eksiğimiz var. Ama istediğimiz 2 tane daha mevki var. Onları da tamamlarsak aşağı yukarı sorunsuz bir takım olacağız diye düşünüyorum. Biz oyuncunun kalitelisini seçiyoruz. Hem de kişilik olarak çok üst seviyede oyuncuları seçiyoruz. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızı bize katkı sağlayacaklar" dedi.

Giray Bulak eski öğrencisi Yusuf Yazıcı’nın Trabzsonspor’dan Fransız ekibi Lille’e transfer olmasını da değerlendirdi. Bulak, Yusuf Yazıcı’nın gitmesini olumlu karşıladığını belirterek şunları söyledi: