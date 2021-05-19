Giresun 44. Uluslararası Aksu Festivali salgın tedbirlerine uygun olarak yürüyüşle başladı

GİRESUN (AA) - Giresun'da bazı geleneklerin yaşatılması amacıyla düzenlenen Uluslararası Aksu Festivali'nin 44'üncüsü bu yıl salgın tedbirleri gözetilerek yürüyüşle başladı.

Festival kapsamında halk oyunları ekipleri ve Giresun Belediyesi bando takımı Yeniyol mevkisinden Atatürk Meydanı'na yürüdü. Vatandaşlar güzergah boyunca ekiplere evlerinin pencereleri ve balkonlarından alkış tutarak eşlik etti.

Atatürk Meydanı'nda ise Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden festival ateşini yaktı. Daha sonra ise Giresun Kalesi'nden havai fişek atıldı.

Öden, burada yaptığı konuşmada, festivalin 44. yılını kutladıklarına dikkati çekerek, "44 rakamı bize uğurlu geldi. Biliyorsunuz 44 yıl sonra Giresunspor'umuz Süper Lig'e yükseldi, 44 rakamı uğur getirdi, festivalimiz hayırlı olsun." dedi.

Öte yandan iki gün boyunca yurt içi ve yurt dışından halk oyunları ekiplerince bulundukları yerde festivale özel hazırlanan gösteri videoları belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle dilek tutma, dereye 7 çift, bir tek taş atma ve sac ayaktan geçme gelenekleri festival programı kapsamında yapılmayacak.

