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Giresun Limanı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor

GİRESUN HABERLERİ  | 12.04.2020 12:41 | Son Güncelleme

Giresun limanı faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Giresun Limanı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor

Giresun limanı faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Mart ayından yaklaşık 58 bin ton yük girişi olurken, 49 bin yükün ise gönderimi yapıldı.
Giresun Liman Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, 2020 yılının Mart ayında Giresun Limanından 57 Bin 20 ton boşaltma, 49 Bin 162 ton yükleme yapıldı. Yapılan gemi adamı işlemlerine göre ise verilen gemi adamı cüzdanı 17 adet, gemi adamı STCW belgesinin 109 adet olduğu belirtildi.
Liman Başkanlığınca Mart ayı içerisinde 21 gemi kontrol edilirken, 4 adet denize elverişlilik belgesi, 3 adet denize elverişlilik belgesi vizesi, 21 adet yola elverişlilik belgesi (Gelen Gemi Sayısı), 1 adet tonilato belgesi, 34 adettir ordino verilirken , 5 adet bağlama kütüğü ruhsatı, 1 adet bağlama kütüğü vize ruhsatı ve 13 adet özel tüketim vergisi indirilmiş yakıt defteri işlemi gerçekleştirildi.

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