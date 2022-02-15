YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun, Ordu ve Artvin'de KDV indirimi denetimi yapıldı

Giresun, Ordu ve Artvin'de KDV indirimi denetimi yapıldı

15.02.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun, Ordu ve Artvin'de KDV indirimi denetimi yapıldı

GİRESUN (AA) - Giresun, Ordu ve Artvin'de ekipler, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Giresun Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde marketler denetlendi.

Ekipler, vatandaşların satın aldıkları ürünlerin kasada kesilen fişlerinde KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediği ve raflardaki fiyat ürün etiketlerinde düzenleme yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, vatandaşların oluşabilecek mağduriyetlerinin önüne geçmek için raf etiket fiyatı ile kasa etiket fiyatının uyup uymadığı konusunda denetimlere hız kazandırdıklarını belirtti.

Vatandaşların etiket ve kasa arasındaki fiyata dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle haksızlığa fırsat verilmemesi yönünde çok sağlam çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere güveni çok önemli. Gerek fiyat artışı, gerekse diğer mağduriyetler konusunda yasalar çerçevesinde kimseye göz açtırmayacağımızın da bilinmesini isterim. Vatandaşlarımızdan ricamız faturalarında KDV oranını yüzde 1 olarak yazdığına dikkat etmeleridir. Devletimizin bu konudaki kararlı duruşuna, bizler de sahada zabıta ekiplerimiz ile destek vermeye devam edeceğiz."

- Ordu

Ordu'da da temel gıda maddelerindeki fiyatlara yönelik denetim yapıldı.

Kentte oluşturulan ekiplerce marketler de dahil temel gıda maddelerinin satışı yapılan noktalarda, KDV indirimiyle ilgili fiyatlar kontrol edildi.

Ekipler, KDV indiriminin ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konuları denetledi.

- Artvin

Artvin'de temel gıda satışı yapan yerler denetlendi.

İl Ticaret Müdürlüğü ve Defterdarlık yetkililerinden oluşan heyet, kentteki marketler başta olmak üzere gıda maddelerinin satışının yapıldığı iş yerlerinde KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle denetim başlattı.

Yapılan denetimde satın alınan ürünlerin yazar kasa fişlerinde KDV oranın yüzde 1 olarak uygulanıp uygulanmadığı ile ürünlerin yeni fiyatlarının eski fiyatlarla kıyaslanarak indirim oranına uygun olup olmadığı denetlendi.

Öte yandan, raflardaki etiket fiyatı ile kasada uygulanan fiyat arasında fark olup olmadığı da kontrol edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi:FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi:
Afyonkarahisar'da bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 3 cinayet zanlısı yakalandıAfyonkarahisar'da bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 3 cinayet zanlısı yakalandı
Sakarya'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındıSakarya'da uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Artvin Giresun Ordu

Giresun Namaz Vakitleri 15 Şubat Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
12:46
İkindi
15:39
Akşam
18:07
Yatsı
19:27
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Paylaşıp sildi! "Sana hep açım"

Paylaşıp sildi! "Sana hep açım"

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.