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Giresun Üniversitesi uzaktan eğitime hazır

GİRESUN HABERLERİ  | 20.03.2020 18:52 | Son Güncelleme

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından uzaktan eğitim kararının alınmasıyla birlikte Giresun Üniversitesi uzaktan eğitim için çalışmalarına hız verdi.Prof.

Giresun Üniversitesi uzaktan eğitime hazır

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından uzaktan eğitim kararının alınmasıyla birlikte Giresun Üniversitesi uzaktan eğitim için çalışmalarına hız verdi.
Prof. Dr. Yılmaz Can’ın da katıldığı son hazırlık toplantısıyla ilgili yapılan açıklamada, Hazırlıkların tamamlanmasının ardından, tüm öğrencilerin 6 Nisan 2020 tarihinde sistemle buluşacağı kaydedildi.
Yapılan açıklamada, “Alınan kararlar doğrultusunda, çalışmaların tamamlanmasının ardından uzaktan öğretim sürecinde, sanal sınıflarda çeşitli öğretim etkinlikleri düzenlenecek. Dersler, senkron, asenkron videolarla işlenebilecek, öğretim elemanı derslerle ilgili her türlü dijital dokümanı sisteme yükleyebilecek, kaynak paylaşabilecek, soru cevap, forum ve tartışma gibi etkinliklerle dersler sürdürülecek. Okul ve birimlerin hazırlayacakları haftalık ders programları çerçevesinde yürütülecek dersleri, öğrenciler interaktif ortamda takip edecekler" denildi.

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