Giresun ve Rize'de 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Dereli'de 7, Espiye'de 3, Yağlıdere'de 3 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

RİZE

Rize'de ise ilçelerden İkizdere'de 16, Çamlıhemşin'de 7 olmak üzere 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinin 13 personeli, 6 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışması yapıyor.

