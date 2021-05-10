YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun yerel basınında Süper Lig sevinci

Giresun yerel basınında Süper Lig sevinci

10.05.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun yerel basınında Süper Lig sevinci

Giresun yerel basınında Süper Lig sevinci

GİRESUN (AA) - Giresun'da yerel gazeteler, GZT Giresunspor'un 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesi sevincini manşetlerine taşıdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yerel gazetelerin dönüşümlü olarak yayımlandığı kentte, bugün Giresun İleri ve Yeşilgiresun gazeteleri okurlarıyla buluştu.

Sürmanşetinde "Giresunspor Süper Lig'de" başlığıyla Süper Lig sevincini paylaşan Giresun İleri gazetesi, son sayfasında ise "Efsane Geri Döndü" başlığı altında yeşil-beyazlı oyuncuların sevinç fotoğrafına yer verdi.

Yeşilgiresun gazetesi ise sürmanşetinde "Şampiyon Giresunspor" başlığını kullanırken kaptan Eren Tozlu'nun Tuzlaspor'a attığı golün ardından yaşadığı sevincin yer aldığı fotoğrafı "Çotanaklar, 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi" başlığıyla spor sayfasına taşıdı.

Kentteki diğer gazeteler ise Süper Lig heyecanına internet sitelerinde yer verdi.

Yenigiresun "44 yıllık özlem sona erdi", Giresun Öncü "Şampiyon Giresunspor", Giresun Ekspres "1970 Ruhu Geldi. Şampiyon Giresunspor", Giresun Gündem ise "Süper Lig sana çok yakışacak" manşetleriyle GZT Giresunspor'un 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesini okurlarıyla paylaştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini... Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini...
Giresun'da polis olma hayali kuran engelli genç, ekiplerle trafik denetimine katıldıGiresun'da polis olma hayali kuran engelli genç, ekiplerle trafik denetimine katıldı

Giresun Namaz Vakitleri 10 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:07
Öğle
12:28
İkindi
16:22
Akşam
19:39
Yatsı
21:15

Giresun Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Pazartesi

Gökalp Eczanesi
Merkez
İstikamet Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Ural Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.