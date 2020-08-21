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Giresun’da 199 adet sahte 100 TL ile 1 adet sahte 100 dolar ele geçirildi

GİRESUN HABERLERİ  | 21.08.2020 19:52 | Son Güncelleme

Giresun’da uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 199 adet sahte 100 TL ve 1 adet sahte 100 dolar banknot ele geçirildi.Giresun’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Eriklimanı uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 199 adet 100 TL ve 1 adet 100 dolar banknot ile 7 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Giresun’da 199 adet sahte 100 TL ile 1 adet sahte 100 dolar ele geçirildi

Giresun’da uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 199 adet sahte 100 TL ve 1 adet sahte 100 dolar banknot ele geçirildi.
Giresun’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Eriklimanı uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 199 adet 100 TL ve 1 adet 100 dolar banknot ile 7 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan K.D. ve İ.B. isimli şahıslar gözaltına alınırken Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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