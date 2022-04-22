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Giresun'da 3 kişi hırsızlık iddiasıyla tutuklandı

22.04.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da 3 kişi hırsızlık iddiasıyla tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da evden ve inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Espiye ilçesine bağlı Bayrambey köyünde 4 kişinin evlerinden ot biçme motoru, motorlu testere, televizyon, fındık patozu motorunun çalınması üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada eşyayı S.S. ile eşi H.S'nin çaldığı, ardından da ilçede hurdacıya sattıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan S.S, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.S. serbest bırakıldı.

Ayrıca ilçeye bağlı Aralık köyündeki inşaattan malzeme çalan iki şüpheli de jandarma ekiplerince yakalandı.

Çaldıkları demir, asansör vinci ve kalıp kilidi gibi malzemeleri Trabzon'da hurdacıya sattıkları belirlenen M.K. ve C.K. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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