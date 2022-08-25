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Giresun'da 8 köpek yavrusu vahşi hayvan tarafından öldürüldü

25.08.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da 8 köpek yavrusu vahşi hayvan tarafından öldürüldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde "Sibirya kurdu" cinsi 8 yavru köpeğin, vahşi hayvan saldırısında öldüğü belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Güce ilçesi Yaşmaklı Ağaçbaşı Yaylası Atkoyağı obasında yaşayan Nermin Pusti, dün kendisine ait "Sibirya kurdu" cinsi 3 günlük 8 yavru köpeği ölmüş halde ormanlık alanda buldu.

Pusti'nin şikayeti üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Koruma Timi ve Güce İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından araştırma başlatıldı.

Veteriner hekimin de katıldığı araştırmada, yavru köpeklerin vahşi hayvan saldırısı sonucu öldüğü tespit edildi.

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