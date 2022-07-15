Giresun'da AA'nın 15 Temmuz fotoğraflarından oluşan sergi açıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerine ait fotoğraflar sergilendi.

Atatürk Meydanı'nda açılan sergide, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Türkiye'nin farklı yerlerinde çekilen 107 fotoğraf yer aldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, AA muhabirine, hain darbe girişiminin 6'ncı yılında 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğrafları inceleyerek yaşananları bir kez daha anımsadıklarını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı gecenin karanlık bir gece olduğunu ancak milletin milli iradeye sahip çıkıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderine el koyduğunu belirten Ünlü, "Her zaman olduğu gibi darbelere, 'oldu bitti'lere izin vermeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını bir kez daha millet bütün dünyaya haykırdı." dedi.

Ünlü, tüm Giresunluları saat 18.30'da Debboy mevkisinden Atatürk Meydanı'na yapılacak Milli Birlik ve Demokrasi Yürüyüşü'ne ve ardından gerçekleştirilecek demokrasi nöbetine davet ederek, "İnşallah aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu cennet vatana hep birlikte ilk günkü kararlılıkla, azimle ve heyecanla sahip çıkalım. Bu nöbeti inşallah birlikte tutalım." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

