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Giresun'da ayının saldırısına uğrayan genç yaralandı

12.09.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da ayının saldırısına uğrayan genç yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde ayının saldırdığı genç yaralandı.

Yenice köyünde dere kenarında hayvan otlatan 18 yaşındaki Emrah Aksoy'a aniden karşısına çıkan ayı saldırdı. Elinden yaralanan Aksoy, telefonla haber verdiği babası Seyfullah Aksoy tarafından Alucra Devlet Hastanesine götürüldü.

Aksoy, buradaki müdahalenin ardından Gümüşhane'nin Kelkit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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