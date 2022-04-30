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Giresun'da belediye ekipleri ve gönüllüler yaşlıları bayrama hazırlıyor

30.04.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da belediye ekipleri ve gönüllüler yaşlıları bayrama hazırlıyor

GİRESUN (AA)- Giresun'da Ramazan Bayramı öncesinde belediye ekipleri ve gönüllü gençler, yaşlıların evlerini temizleyip saç bakımlarını yapıyor.

Giresun Belediyesince yürütülen uygulama kapsamında belirlenen yaşlıların evleri temizleniyor, saç bakımları gibi kişisel ihtiyaçları karşılanıyor. Bu uygulamaya yaşlıların bayram sevincine ortak olmak isteyen gönüllü gençler de katılıyor.

Aydınlar Mahallesi'nde evi bayram için temizlenen Ali Akkaya, AA muhabirine, evinin temizliğinin yapılacağı yönünde belediyeden arandığında şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Hizmetten çok memnun olduğunu dile getiren Akkaya, "Allah razı olsun, ömürleri uzun olsun. Tek yaşıyorum. Belediye ekiplerinden Allah razı olsun, her tarafı temizlediler. Bu yapılan sosyal hizmetler güzel, ramazanda bize yemek de getiriyorlar. Evimi de bayrama hazırladılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gönüllü gençlerden Muhammet Yüksek ise belediyenin yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi insanların evlerinde yaptıkları hizmeti memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mahallemizden birinin evinin temizleneceğini duyduğumuzda çok sevindik, 'Mahallenin gençleri olarak ne yapabiliriz?' dedik. Arkadaşımı da alarak 'Biz de gidelim, elimizden ne geliyorsa yapalım.' dedik. 'Yerleri bile silsek yeterli.' dedik. Onun için ben büyüklerimize yardımcı olma fırsatını bize verdiği için Belediye Başkanımız Aytekin Şenlikoğlu'na teşekkür ediyorum."

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