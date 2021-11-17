Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarıyla 6 hasta hayata tutunacak

GİRESUN (AA) - Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen Hasan Haliloğlu'nun bağışlanan organları, 6 hastaya umut olacak.

Tedavi gördüğü Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki Haliloğlu'nun organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Uzman ekip tarafından Haliloğlu'nun alınan kalbi Sağlık Bakanlığına ait uçakla İstanbul'a, böbrekleri ve korneaları UMKE ekiplerince Samsun'a, karaciğeri ise askeri helikopterle Erzurum'a götürüldü.

Haliloğlu'nun bağışlanan organlarının 6 hastaya nakledileceği belirtildi.



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