Giresun'da denizde hortum oluştu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçede, fırtınanın ardından Tirebolu Limanı'nın 100 metre açığında hortum oluştu.

Yaklaşık 5 dakika süren hortum, sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.



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