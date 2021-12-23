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Giresun'da denizde hortum oluştu

23.12.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da denizde hortum oluştu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçede, fırtınanın ardından Tirebolu Limanı'nın 100 metre açığında hortum oluştu.

Yaklaşık 5 dakika süren hortum, sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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