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Giresun'da dere yatağına hafriyat döken kişiye para cezası

10.03.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Doğankent ilçesinde dere yatağına hafriyat döktüğü kamera görüntüleriyle tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sık sık çöp ve moloz döküldüğü belirlenen Güvenlik köyünden geçen Harşit Deresi'nin kenarına kamera sistemi kuruldu.

Görüntülerde, dere yatağına minibüs ile taşıdığı inşaat atığını döktüğü tespit edilen A.T'ye, ilgili kanun gereği 1295 lira ceza kesildi.

Öte yandan, Doğankent Kaymakamlığı ve Doğankent Belediyesi ekiplerinin temizlediği bölgeye, çöp ve moloz dökülmemesi yönünde tabela asılarak şerit çekildi.

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Giresun para cezası

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