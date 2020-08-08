YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da fındık hasadı başladı

Giresun'da fındık hasadı başladı

GİRESUN HABERLERİ  | 08.08.2020 14:20 | Son Güncelleme

Giresun'da fındık hasadı başladı

GİRESUN (AA) - Giresun'da üreticiler, fındığın olgunlaşmasıyla yeni sezon hasadına başladı.

Giresun Valiliğince ilan edilen 8 Ağustos fındık hasat tarihi itibarıyla sahil kesimindeki bahçelerde üreticiler hasat gerçekleştiriyor.

Sahil kesiminden biraz daha yüksek bölgelerdeki bahçelerde ilan edilen tarihten önce erken olgunlaşan fındığı toplamaya başlayan üreticiler ise hasada devam ediyor.

Fındık üreticisi Ali Yaman, AA muhabirine, 1970'ten beri fındık yetiştirdiklerini söyledi. Fındığın olgunlaşmasıyla üç gün önce hasada başladığını belirten Yaman, "Beklentimiz fiyat olarak iyi, inşallah serbest piyasada da açıklanan fiyatlar üzerinden ürünümüzü satabiliriz." dedi.

Yaman, fındığın çok zahmetli bir iş olduğunu dile getirerek "Toplaması, çuvallaması, sırtta taşıması zahmetli. Karadeniz çok engebeli, her yere araç girmiyor. Çok emek veriyoruz inşallah emeğimizin karşılığını sezon sonunda alabiliriz." diye konuştu.

Üreticilerin çoğunun hasadı bir süre sonra tamamlayacağını anlatan Yaman, ürünün değer kaybetmemesi için kurutma aşamasında havanın güneşli olmasını temenni etti.

Levent Salman ise bu yıl bahçelerde ürün miktarlarının değişiklik gösterdiğine dikkati çekerek, "Üç gündür fındık topluyoruz. Fiyat beklentimiz 25 liradan aşağı olmaması yönünde." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yakıt tankeri köprüden düştü

Yakıt tankeri köprüden düştü

Kaymakamlıktan vatandaşlara özel Whatsapp hattı kuruldu

Kaymakamlıktan vatandaşlara özel Whatsapp hattı kuruldu

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

"Yaşlısın" diyerek dershaneye almadıkları öğrenci, üniversiteden "yüksek şerefle" mezun oldu

"Yaşlısın" diyerek dershaneye almadıkları öğrenci, üniversiteden "yüksek şerefle" mezun oldu

Son yolculuğuna 33 yıl çalıştığı işyerinin önünden uğurlandı

Son yolculuğuna 33 yıl çalıştığı işyerinin önünden uğurlandı

DGS öğrencilerine ek sefer

DGS öğrencilerine ek sefer

Giresun Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:23
Öğle
12:37
İkindi
16:29
Akşam
19:42
Yatsı
21:15

Giresun Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Ahsen Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Hülya Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Kitapçı Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kaybolduktan 2 gün sonra yaylada bulunan Elif sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü

Kaybolduktan 2 gün sonra yaylada bulunan Elif sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Giresun'da akü ve oto teybi hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Giresun'da akü ve oto teybi hırsızlığı zanlıları tutuklandı

Giresun’Da Fındık Hasadı Erken Başladı

Giresun’Da Fındık Hasadı Erken Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.