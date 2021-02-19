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Giresun’da kar nedeniyle kapanan köy yollarının büyük bölümü açıldı

19.02.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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Giresun’da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının büyük bölümü açılırken, ekipler köylerdeki hasta vatandaşların yardımına koşuyor.Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 549 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

Giresun’da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının büyük bölümü açılırken, ekipler köylerdeki hasta vatandaşların yardımına koşuyor.
Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 549 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu 546 köy yolu ulaşıma açıldı. Dereli ilçesindeki Güdül ve Yüce köyü ve Şebinkarahisar ilçesinde Gökçetaş köyüne ulaşım sağlanamazken, ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yol açma çalışmalarının yanı sıra köylerde mahsur kalan vatandaşların ve hastaların yardımına koşarken, Dereli ilçesine bağlı Çengelköy köyündeki hasta bir vatandaş, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

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