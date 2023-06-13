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Giresun’da kaybolan 16 yaşındaki genç kızın cesedi sahilde bulundu

13.06.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’un Eynesil ilçesinde dün ailesi tarafından güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunulan 16 yaşındaki genç kızın cansız bedeni sahilde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün öğleden sonra en son Eynesil Kalesi mevkiinde görülen D.A’dan (16) haber alınamaması üzerine yakınları tarafından güvenlik güçlerine haber verildi. Kaledeki deniz feneri yanına bıraktığı cep telefonunda "Fotoğrafı üzerinde bazen seni yıkan şeyler..." yazılı not bulundu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik denizde, Emniyet ekipleri ise çevrede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda D.A’nın sahilde kayalıkların arasında cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın denize atlayarak intihar ettiği iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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