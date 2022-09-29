YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu

Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu

29.09.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ormanda bulundu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Doğankent ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, ekiplerin çalışması sonucu ormanda bulundu.

İlçenin Çatak köyünde önceki gün evinden ayrıldıktan sonra dönmeyen Alzheimer hastası Ahmet Ural'ın (75) bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ve köylüler tarafından başlatılan çalışmalar bugün de devam etti.

Ural, jandarma görevlilerince köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ural, kontrol amacıyla Tirebolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresun'da vatandaşlar katı atık bertaraf tesisinin kapatılması için eylem yaptıGiresun'da vatandaşlar katı atık bertaraf tesisinin kapatılması için eylem yaptı
Kocaeli'ndeki iş kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandıKocaeli'ndeki iş kazasında şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı
Bartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıBartın'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Giresun Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
04:49
Sabah
06:14
Öğle
12:22
İkindi
15:41
Akşam
18:20
Yatsı
19:39
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.