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Giresun'da minare yapmak için kaynakla metal variller birleştirilirken yaşanan patlama kamerada

09.10.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da minare yapmak için kaynakla metal variller birleştirilirken yaşanan patlama kamerada

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde bir işyerinde minare yapmak için kaynakla metal variller birleştirilirken meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Güzelyalı mahallesinde metal atölyesi bulunan Murat Pekdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün işyerinde bir cami için metal varilleri kaynakla birleştirerek minare yapmaya çalışırken patlama meydana geldiğini anlattı.

Olayda yaralandığını ve tedavi gördüğü Bulancak Devlet Hastanesi'nden bugün taburcu olduğunu ifade eden Pekdemir, "Minare yapmak için eski varilleri birbirine kaynak işlemi yapıyordum. Bu esnada bir anda patlama meydana geldi. Patlamada yaralandım, işyerimde de maddi hasar oluştu." dedi.

Pekdemir, kontrolleri yapılmayan variller üzerinde çalışılmaması için meslektaşlarına uyarıda da bulundu.

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