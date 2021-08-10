YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

10.08.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Ali Öztürk (64) yönetimindeki 28 AD 296 plakalı otomobil, Hamidiye köyünde devrildi.

Araçtaki Emine Öztürk (58) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Öztürk yaralandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydiİngiliz Kraliyet ailesini sarsan cinsel saldırı iddiasında yeni gelişme: Sanki üzerime yağmur yağıyor gibiydi
Kısıtlamalar kapıda! "Zorundayız" diyerek açıkladıKısıtlamalar kapıda! "Zorundayız" diyerek açıkladı
Giresunspor'da bayramlaşma töreniGiresunspor'da bayramlaşma töreni
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 10 Ağustos Salı

İmsak
03:45
Sabah
05:24
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
19:40
Yatsı
21:12

Giresun Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Salı

Özçakır Eczanesi
Merkez
Serpil Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulancak
Kurt Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Baykal Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Antalya'da rüzgarda savrulan tabelanın başına çarpması sonucu yaralanan kadın hastanede öldü

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.