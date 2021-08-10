Giresun'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Ali Öztürk (64) yönetimindeki 28 AD 296 plakalı otomobil, Hamidiye köyünde devrildi.

Araçtaki Emine Öztürk (58) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Öztürk yaralandı.



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