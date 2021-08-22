Giresun'da otomobil devrildi: 5 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güneyköy köyünde, Neşe Demir idaresindeki 52 KG 843 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan Abdullah, Damla, Sultan, Doğukan ve Batuhan Demir, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.



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