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Giresun'da otomobil devrildi: 5 yaralı

22.08.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da otomobil devrildi: 5 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güneyköy köyünde, Neşe Demir idaresindeki 52 KG 843 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan Abdullah, Damla, Sultan, Doğukan ve Batuhan Demir, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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