Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çakılkaya köyünde Mehmet Meyrilli yönetimindeki 28 KB 104 plakalı otomobil, yaklaşık 90 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Araçta bulunan Saadet Meyrilli ve Ekrem Safi, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Eren Meyrilli, Alucra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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