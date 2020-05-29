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Giresun'da otomobil ve kamyonetlerin devrildiği üç ayrı kazada 9 kişi yaralandı

GİRESUN HABERLERİ  | 29.05.2020 22:11 | Son Güncelleme

Giresun'da otomobil ve kamyonetlerin devrildiği üç ayrı kazada 9 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Çamoluk ilçesi Arda köyünde, Barış Demir'in kullandığı 52 AL 362 plakalı kamyonet, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü Demir ile araçtaki Ebubekir Çaylak, Aysun Kuzkayat, Songül Köycü, Uğurcan Hemiş hafif yaralandı.

- Kamyonet yayla yolunda ormanlık alana yuvarlandı

Bulancak ilçesi Paşakonağı Yaylası Böğürtlen Obası mevkisinde, Tahsin Nesil idaresindeki 28 AAN 889 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Nesil ve araçta bulunan eşi Kıymet Nesil, 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Yağlıdere'de otomobil şarampole devrildi

Yağlıdere ilçesi Akköy köyü Kilhanaltı mevkisinde Özcan Arslan yönetimindeki 28 ED 316 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek sürüklendi.

Kazada yaralanan sürücü Arslan ile araçtaki Güngör Yakup Çağlar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yağlıdere Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından Giresun Prof. Dr. A. İlan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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