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Giresun'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

05.07.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Gündüz (54) idaresindeki 28 AAR 721 plakalı otomobil, Tirebolu-Doğankent kara yolu Aslancık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Fatma Gündüz (57) Tirebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Fatma Gündüz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Giresun

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